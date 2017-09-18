Kent kart bürosu taşındı

Daha önce Yenişehir’de bulunan toplanma merkezinde gerçekleştirilen işlemler, bu bölgenin üniversiteye taşınmasıyla birlikte vatandaşların daha rahat erişimini sağlamak adına şehir meydanına alındı. Tüm yenileme ve vize işlemlerinin yapılabildiği irtibat bürosu, Pazar günleri haricinde haftanın 6 günü saat 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, gerek öğrencilerin, gerekse 65 yaş üstü vatandaşların kent kart vize işlemlerini kent merkezinde bulunan irtibat bürosundan yapabileceklerine değinerek,"Vatandaşlarımız Yenişehir’de bulunan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ya da üniversitede bulunan halk otobüsleri toplanma merkezine gitmeden bu hizmeti kent merkezinde alabilecekler" dedi.

Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Davut Yıldırım da,"Hizmeti vatandaşın ayağına getiriyoruz. Kent kartla ilgili dolum işlemi dışındaki tüm işlemler meydanda bulunan kent kart bürosunda yapılabiliyor. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Bu konuda bize destek veren Belediye Başkanımız Sami Aydın ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.