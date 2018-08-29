Kent Kart Matikler yaygınlaşıyor

İlk iki örneğini Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki toplanma merkezinde hizmete sunan Belediye, Kent Kart Matik adı verilen sitemi Hikmet Işık Caddesi’nde de hayata geçirdi.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat hizmet veriyor. 5 lira ve üzeri para alan cihazlar ayrıca para üstü de verebiliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin ilerleyen günlerde sayıları artırılacak.