Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 14:31

Kent Kart Matikler yaygınlaşıyor

Akıllı belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Sivas Belediyesi, yakın zamanda hizmete sunduğu kent kart yükleme makinelerini şehir genelinde yaygınlaştırmaya başladı.

Kent Kart Matikler yaygınlaşıyor

29 Ağustos 2018 14:31


İlk iki örneğini Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki toplanma merkezinde hizmete sunan Belediye, Kent Kart Matik adı verilen sitemi Hikmet Işık Caddesi’nde de hayata geçirdi.


Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan makineler 24 saat hizmet veriyor. 5 lira ve üzeri para alan cihazlar ayrıca para üstü de verebiliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kolay, daha pratik bir şekilde kent kartlarının dolumunu yapabileceği makinelerin ilerleyen günlerde sayıları artırılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç