Kerem Kılıçdaroğlu Sivas’taki birliğine teslim oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu annesi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve partililer ile birlikte 308’inci kısa dönem piyade er olarak askerlik görevini yapacağı Sivas 5’inci Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı’na araçla geldi. ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders veren 34 yaşındaki Kerem Kılıçdaroğlu’nu birliğine araçla geldikten sonra araçtan eşyalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Kerem Kılıçdaroğlu "Sağ olun" dedi.