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15 Eylül 2017 16:02

Kerem Kılıçdaroğlu Sivas’taki birliğine teslim oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta vatani görevini yapacak olan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu kente gelerek birliğine teslim oldu.

Kerem Kılıçdaroğlu Sivas’taki birliğine teslim oldu

15 Eylül 2017 16:02


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu annesi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve partililer ile birlikte 308’inci kısa dönem piyade er olarak askerlik görevini yapacağı Sivas 5’inci Piyade Eğitim ve Tugay Komutanlığı’na araçla geldi. ODTÜ’de Sosyal Bilimler Enstitüsü Asya Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencilerine part-time ders veren 34 yaşındaki Kerem Kılıçdaroğlu’nu birliğine araçla geldikten sonra araçtan eşyalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Kerem Kılıçdaroğlu "Sağ olun" dedi.




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