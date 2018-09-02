Kerpiç evin çatısı çöktü, 2 kardeş yaralandı

Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Nevruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde kullanılmayan metruk eve giren 15 ve 13 yaşındaki 2 kardeş evde olduğu sırada evin çatısı bilinmeyen bir nedenden çöktü. Çöken çatının altında iki kardeşi görenler durumu 112 sağlık ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılan iki kardeş ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci uyarılarda bulunarak,"Kırsal kesimde bu tür kullanılmayan metruk evler her yerde var. Benzer olayların bundan sonra yaşanmaması için, kullanılacak durumu kalmamış bu metruk evlerin sahipleri tarafından yıktırılması hayati önem taşımaktadır" dedi.