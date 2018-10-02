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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Sivas’ta kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Sivas'ta kestiği ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, bugün 14.00 saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde yaşayan Remzi Karabulut ( 58) ağaç kesmek için köyüne gitti. Köy yakınlarındaki ormanlık arazide ağaç kesimi yaparken kendi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağacın altında kaldı. Çarpmanın etkisi ile elinde bulunan motorlu hızarın da yüzüne çarpması sonucu ağır yaralanan Karabulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Remzi Karabulut'un cesedi otopsi yapılmak üzerine Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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