Kimliğini unutup dışarı çıkınca sınava giremedi

Bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara geldi. Sınava girecek adaylar polisler tarafından aranırken, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi. Adayların üzerilerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine gelen Aziz Mum, polisler sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada kimliğinin olmadığı uyarısı üzerine dışarı çıktı. Aracından kimliğini alıp tekrar sınav salonuna gelen genç, saatin 10.00 olması nedeniyle sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi. Uzun süre yetkililere dil döken genç, çabalarından sonuç alamadı.

Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Aziz Mum, "Yapı Denetimi Bölümünde okuyorum. Birinci senemi bitirdim, sınava bir daha girecektim. Okulumu İnönü Üniversitesine alacaktım. Yeni bir bölüme gidecektim. Sınav giriş belgesini verdim. Sadece kimliğimi unuttuğum için ’Arabaya koş, bir dakika var’ dedi. Koştum geldim kapıyı kilitlemişler. Sonra içeriye almadılar. Son 15 dakika kala bence fazla, son 5 dakika bile olsa kimliğin varsa yanında sınava almalılar. Polisin de haberi var, ben ona teslim ettim. ’Belgeni al’ dedi. Ben almadım ki sınava gireyim diye. Kaçırdım 15-20 saniye ile normalde vicdanlı olsalar içeriye alırlardı" dedi.

Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Adayların kapıların kapatılmasıyla sınava alınmamasına ise bazı veliler tepki gösterdi. Saat 10.15’te başlayan ve 135 dakika süren sınavda adaylara 160 soru soruldu.