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Kınalı keklikler kaçak avcılardan elinden kurtarıldı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde canlı mühre yöntemiyle kaçak yollarla yakalanan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcıların elinden kurtarıldı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde canlı mühre yöntemiyle kaçak yollarla yakalanan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcıların elinden kurtarıldı.


Sivas'ın İmranlı ilçesi Boğanak köyü mevkiinde canlı mühre ve tuzak ile Kınalı keklik avı yapıldığı ihbarı alan Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla kaçak avcıları suçüstü yakaladı. Kurtarılan kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler keklikleri doğaya bıraktı. Kaçak avcılar hakkında ise idari para cezası uygulandı.

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