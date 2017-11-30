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30 Kasım 2017 14:02

Kış lastiği uygulamasında son gün yoğunluğu

Sivas’ta kış lastiğini taktırmak için son günü bekleyenler lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kış lastiği uygulamasında son gün yoğunluğu

30 Kasım 2017 14:02


Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına bir gün kala lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Araçlarının lastiklerini kış lastikleri ile değişmek için son günü bekleyenler ve zorunluluğun normal binek otomobiller için de geçerli olduğunu düşünenler yoğunluğa neden oldu.


Abdullah Yıldırım isimli vatandaş ihmalkarlıktan son güne kaldığını belirtip, “Lastikleri değiştirmek için geldim. İdari olarak son gün olduğu için. Yani ihmalkarlıktan bugüne bıraktık. Bir kaç sefer daha gelmiştim. Yoğunluk olduğu içinde mecburen bugüne bırakmak zorunda kaldık” dedi.


Oto lastik ustası Bilal Polat de son gün dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Kışlık lastikler takma zorunluluğu 1 Aralık olduğu için baya bir yoğunluk var. Son güne bırakanlar da var. Son güne bırakmayanlar da var. Can güvenliği daha çok yaptırımlı oluyor. Millet arabasını düşünüyor, kendisini düşünüyor. Ceza yaptırımı var tabi. Hafif ticari ve ticari araçlar için ceza yaptırımı da bulunuyor” dedi.




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