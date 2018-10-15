Kışlık odun fiyatları zamdan etkilenmedi

Sivas'ta kışlık odun satışı yapan esnaf, artan doğalgaz fiyatları sonrası fırsatçılık yapmayarak kışlık odun fiyatlarını geçen yılla aynı fiyattan satışa sundu.

Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde bulunan mahrukatçılar sitesinde sobalık ve fırınlık odun satışı yapan esnafın kış öncesi satışlardan beklentisi yüksek. Son dönemlerde art arda gelen doğalgaz zamları uzun yıllardır işleri iyi gitmeyen odun satışı yapan esnafı umutlandırdı. Sivaslı esnaf fırsatçılara inat, odun fiyatlarını arttırmayarak 450 TL'den satıyor.

Artan doğalgaz fiyatları umutlandırdı

Doğalgaz fiyatlarına gelen zamların kış öncesi kendilerini umutlandırdığını belirten Fatih Kapkın, önümüzdeki kış satışların iyi olmasını beklediklerini söyledi. Kapkın, “Biz burada hem fırınlık hem sobalık odun satıyoruz. Doğalgaza gelen art arda zamlar bizi umutlandırdı. Geçen yıl fiyatlarla fiyatlarımız aynı. Fiyatlar 450 TL ve herhangi bir zam yapılmadı. Şu anda ise kış öncesi bir zam düşünmüyoruz, halkımız faydalansın istiyoruz. Satışlarımız mevsimin açılması ile olmaya başladı. Geçen yılda satışlar iyiydi. Hatta bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Geçen yılla fiyatlar aynı ve fırsatçılığa karşı halkımızın yanındayız“ dedi.