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21 Kasım 2017 17:49

Kız Kardeşim Projesi’ne katılan kadınların sertifikaları verildi

Türkiye’nin 16 ilinde yaklaşık 2 bin kadınla buluşan Kız Kardeşim Projesi’nin Sivas’taki eğitimleri tamamlandı.

Kız Kardeşim Projesi’ne katılan kadınların sertifikaları verildi

21 Kasım 2017 17:49

Eğitime katılan kadınlara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.


Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Coca-Cola Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Zeynel Çağlar ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte eğitimleri tamamlayan 114 kadın sertifikasını aldı.


Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, sertifika törenindeki konuşmasında,"Eğer biz gelecekteki hedeflerimize ulaşacaksak, kadınlar hayatın her alanında olmalı. Zaten gelişmiş ülkelere baktığımızda, kadınlar hayatın her alanında varsa, o ülkeler de gelişmiştir" dedi.


Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan ise başarılı kadınlar ile buluşmaktan mutlu olduklarını söyledi.


18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlara açık olan Kız Kardeşim eğitimleri kapsamında verilen eğitimler, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılımını hedefleyen kişisel gelişim eğitimleri ile iletişim, bireysel motivasyon ve etkili konuşma konularını içeriyor.




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