Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:38

Kızgın sürücü güvenlik kamerasını hesap edemedi

Sivas’ta seyir halinde ilerleyen kamyon sürücünün geri vitese takıp, tartıştığı otomobile çarpması halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızgın sürücü güvenlik kamerasını hesap edemedi

06 Eylül 2018 10:38


Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ta İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından arkasındaki otomobil sürücüsüne kızan kamyon şoförü, kamyonuyla önce ileri doğru gitti. Arkasındaki araçla arasındaki mesafeyi açan kamyon şoförü ardından ise aracını geri vitese takarak ardındaki otomobile çarptı. Çarptığı otomobil ise geriye kayarak arkasında bulunan halk otobüsüne çarptı. Kızdığı otomobil sürücüsüne zarar vermek isteyen kızgın kamyon sürücücü, halk otobüsündeki güvelik kamerasını hesap etmemişti. Ardındaki araca zarar vermek isteyen kamyon sürücüsünün planını güvenlik kamerası bozdu. Olayda yaralanan olmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç