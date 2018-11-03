Kızılırmak'ı hiç böyle görmediniz

Tam 9 ilden geçen, üzerinde 8 baraj bulunan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kaynağında adeta yeni doğan bir bebeği andırıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuz köyü sınırları içerisinde doğup 9 faklı il sınırlarından geçerek Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz ile buluşuyor. Üzerinde 8 baraj bulunan Kızılırmak 1.355 KM uzunluğu ile Türkiye sınırları içerisinde ki en uzun nehir olma özelliği taşıyor. 75 bin kilo metre karelik havzası ile görkemli bir nehir olan Kızılırmak, kaynağında ise adeta bir bebeği andırıyor. Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuz köyü sınırları içerisinde doğan nehir, ismini de İmranlı'nın kırmızı toprak yapısı ve taşıdığı kırmızı killerden alıyor.

Kuz köyü muhtarı İbrahim Elitok, nehrin İmranlı sınırları içerisinde bulunan bir çok gözenekten gelen sudan oluştuğunu ifade edip, en uç gözeneğin ise Kızıldağ eteklerindeki Kuz köyde bulunduğunu belirtti. Elitok yaptığı açıklamada, “Burası Kızılırmağın en uç kısmı oluyor. Köyümüz Erzincan sınırına 5 kilo metre mesafede, Kızıldağın eteğinde kurulu bir köy. Güney ve Kuzeyden gelen kollarda var. Ancak nehrin en uç kısmı burasıdır. Görüldüğü gibi toprağımız kızıl renktedir. Su kızıl rengini kızıl toprağımızdan alıyor. İsmi de buradan geliyor. Bahar mevsiminde kar suları eridiğinde suyun rengi daha da kızıllaşıyor. Su kıpkırmızı oluyor” dedi.