Kızılırmak'ta balık ölümleri korkuttu

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor. Kızılırmak'ın Karşıyaka Mahallesi'nde geçen kısmında binlerce balığın ölü olduğu gözlemlenirken bir çoğunun da akıntıyla sürüklendiği gözlendi. Yeterli yağışın olmaması nedeniyle ırmağın bir bölümünde su seviyesinin azaldığı görüldü. Azalan su seviyesi dolayısıyla balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Bu yıl Kızılırmak'ın çeşitli bölgelerinde balık ölümleri meydana gelmişti. Yapılan incelemede herhangi bir zehirlenmeye de rastlanılmamıştı.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Fikret Kara (73), "Bu sene pek yağmur yağmadı. Su tazyikten düştü. Su azalınca havalarda çok sıcak gitti suyun oksijeni azaldı. Irmağın kenarları bembeyaz oldu. Fakat ölen balıklara dikkat ettim. Irmağın yerli balıkları oksijene dayanamıyorlar. 7 tür balık var bu ırmakta kefaller, yayınlar fazla ölmüyor. Oksijene dayanıklı oluyorlar. Diğer balıklar her sene böyle suyun oksijeni düştükçe ölüyor" dedi.