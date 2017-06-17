Kızılırmak’ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Acılı baba, oğlunun cenazesine sarılarak gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında üç genç Eğri Köprü yakınlarında Kızılırmak’ta balık avlarken serinlemek için nehre girdi. E.P. (13) ve E.K. (14) ile birlikte yüzdüğü sırada Efekan Seçil (16) çamurlu suda batarak bir daha suyun yüzeyine çıkamadı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Üç saat süren arama çalışmaları sonucunda balık adamlar Seçil’in cansız bedenine ulaştı. Acı haber üzerine olay yerine gelen gencin annesi ve babası sinir krizleri geçirdi. Oğlunun cesedine sarılarak gözyaşı döken Erken Seçil’in feryatları yürek dağladı. Gencin cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.