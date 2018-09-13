Kızılırmak'taki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümlerini ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Su seviyesinin düştüğü gözlenen Kızılırmak'ta balık ölümleri sürüyor. Binlerce balığın su yüzeyine çıktığı ırmakta toplu balık ölümleri yaşanmaya devam ediyor. Oksijensiz kalarak öldüğü tahmin edilen balıklarla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinin ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri sudan numune aldı. Binlerce balığın neden öldüğü yapılacak araştırma sonucu belli olacak.

Mahalle sakinlerinden Durmuş Karakız, "Buranın suyu azaldı azaldığından dolayı da bu hale geldi. Bir ara barajdan su veriyorlardı. Şimdi barajdan suyu kestiler. Balıklar oksijensiz kaldı. O yüzden de böyle ölümler yaşanıyor" dedi.