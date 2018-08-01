Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 12:08

Kızını ve torununu şehit veren anne: "Vatan sağolsun"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir, teröristlere tepki göstererek, "Vatan sağolsun, yavrum yavrusunu da aldı gitti" dedi.

Kızını ve torununu şehit veren anne:

01 Ağustos 2018 12:08


Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.


Şehit anne ve bebeğinin Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki baba ocağında hüzün hakim. Ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir (57), "Ne söyleyeyim. Vatan sağolsun. Yavrum şehit oldu. Yavrusunu da aldı gitti. Bebek katillerinin Allah belasını versin. Sadece benim yavrumu değil herkesi öldürüyorlar. 40 tanesinin yavrusunu öldürüyorlar. Daha ne söyleyeyim. Vatan sağolsun" dedi.


Daha önce Uşak’ta görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın 10 gün önce Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’na tayin olduğu ve evlerini de kısa süre içerisinde Hakkari’ye taşıdıkları öğrenildi. Nurcan Karakaya’nın babasının 2004 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurcan ve asker eşi Serkan Karakaya çiftinin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç