Kızının düğününe geldiği köyde göçük altında öldü

Bursa’da yaşayan evli ve 5 çocuk babası Hacı Gümüştaş, kızının düğünü için geldiği memleketi Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyünde dün akşam saatlerinde kızı Serap Gümüştaş (19) ile birlikte evinin yanına yaptığı yeni odayı tamir etmeye başladı. Bu sırada temizlik yapmak için odaya giren Gümüştaş ve kızının üzerine odanın tavanı çöktü. Köylülerin yardımıyla göçük altında çıkarılan baba ve kız ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Gümüştaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde otopsisi yapılan Gümüştaş’ın cenazesi köyüne getirildi. Burada göçük altında kaldığı evin önünde helallik alınırken Gümüştaş’ın çocukları ölen babaları için gözyaşı döktü. Köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası Gümüştaş’ı cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Göçük altında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Serap Gümüştaş’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Baba Gümüştaş’ın ortanca kızı Sevda Gümüştaş’ın düğünü için köyüne geldiği ve Cumartesi günü yapılacak düğün için hazırlık yaptığı belirtildi.