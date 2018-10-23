Kontrolden çıkan eşya yüklü kamyon devrildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan eşya yüklü kamyon, devrilerek karşı şeride geçti. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğine kapandı.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Sivas-Ankara D-200 karayolu Yıldızeli ilçesi yakınların meydana geldi. Ankara'dan, Erzurum'a gitmekte olan Burhan B. (32) idaresindeki 16 ASP 38 plakalı eşya yüklü kamyon, Yıldızeli ilçesi yakınlarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kontrolden çıkan kamyon kaygan zeminin etkisiyle bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Kazayı sürücü ve kamyonda bulunan Salih Ö. (17) yara almadan atlattı. Kaza sırasında trafik yoğunluğunun az olması sebebi ile facianın önüne geçilmiş oldu. Yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.