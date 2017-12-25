Konya’daki otobüs kazasında ağır yaralanan bir kişi öldü

Dün saat 00.30 sıralarında Konya Antalya Karayolunun 20’nci kilometresinde meydana gelen kazada Hüsamettin K. idaresindeki, Antalya Tokat seferini yapan 34 FA 4603 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada, otobüsün iki şoförü, muavin ve yolculardan oluşan toplam 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazada ağır yaralanan Sivas’taki özel bir televizyon kanalında program yapımcılığı yapan Cemal Özcan’ın oğlu 43 yaşındaki Ali Ekber Özcan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi yarın Kangal ilçesine bağlı Çalta köyünde toprağa verileceği öğrenildi.