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Kopan üç parmağı, patronunun yaptığı kadar acı vermedi

Çalıştığı iş yerinde üç parmağı kopan kaynak ustası, patronunun iş kazasını SGK’ya bildirmemesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çalıştığı iş yerinde üç parmağı kopan kaynak ustası, patronunun iş kazasını SGK'ya bildirmemesi nedeniyle zor günler geçiriyor.


İstanbul'da çalıştığı mobilya fabrikasında üç parmağı kopan kaynak ustasının kaza sonrası yaşadıkları kopan parmaklarından daha fazla acı verdi. Ocak ayında, kaynak ustası olmasına rağmen iş veren tarafından korunaksız olduğunu iddia ettiği testerede çalıştırılan Cengizhan Yılmaz'ın testereye kaptırdığı üç parmağı koptu. İşveren tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'a ilk müdahale burada yapıldı. İş kazası raporu tutuldu. Ancak kopan parmaklar yerine dikilemeyince Yılmaz, GATA'ya sevk edildi. Kopan parmaklar içerisine protez yerleştirilerek burada dikildi. Normal uzunluğundan birer santim kısa olarak dikilen parmaklar dokunma ve hissetme kabiliyetini kaybetti.



Kaza SGK'ya bildirilmedi


Yılmaz için kopan parmaklarından daha acı olay ise bundan sonra gerçekleşti. İlk önce çalışma kabiliyetini yitirdiği için işinden olan Yılmaz, işveren iş yerinde yaşanan kazayı SGK'ya bildirmediği için rapor paralarını da alamadı. Yaklaşık 7 aydır sakat kaldığı için başvurduğu hiçbir işe de alınmayan ve evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz, mağduriyetinin giderilmesi için konuyu hukuka taşıdı. Yılmaz, şimdi ise mahkemeden gelecek olumlu kararı bekliyor. Yılmaz'ın bu süre zarfında tek endişesi de mahkeme süreci yaklaşık 2 yıl süreceği için bu süre zarfında ailesini geçindirebilecek bir iş bulamamak.



"Patronun iş kazısını SGK'ya bildirmediği için rapor paralarımı alamadım"


Yılmaz, başından gelen talihsiz kaza ve sonrasında yaşadıklarını şu şekilde anlattı:


"İstanbul'da bu yılın ilk ayında iş kazası geçirdim. Mobilya fabrikasında mesleğim olan kaynak ustası olarak işe başladım. Koruması olmayan bir testereye verildim. Anlamadığım bir iş olmasına ve ısrarıma rağmen yerim değiştirilmedi. Makinede üç parmağım koptu. Hastanede iş kazası tutanağı tutuldu. Karakoldan geldiler, tutanaklar tutuldu. Aradan 10 ay geçmesine rağmen hiçbir hakkımı alamadım. Müfettiş tahkikatı halen tamamlanmadı. Patronun iş kazısını SGK'ya bildirmediği için rapor paralarımı alamadım. Elim sakat kaldığı için kimse bana iş vermiyor. İŞKUR'da engel oranım resmileşmeden bana iş veremeyeceklerini söylediler. Evliyim, iki çocuğum var, kiradayım. Mağdurum.”

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