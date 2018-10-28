Köpek saldırırsa ağaç olun

Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, son zamanlarda köpek saldırılarının arttığını belirterek, "Başta bu köpek saldırılarının nedenlerine bakmak lazım. Bunlardan birincisi, köpeklerin koruduğu bir alan vardır. O alana girdiğimiz zaman saldırabilirler. İkincisi, köpekler bize yaklaştığında ani reaksiyon gösteriyorsak bunu tehdit olarak algılayıp bize saldırabilirler. Bu durumlarda köpeklerin davranışlarını çok iyi bilmek ve analiz etmek lazım. Genellikle köpek saldırılarında ani reaksiyon göstermek onlar için tehdit unsuru olarak algılanıyor. Bize bu saldırma şekli ile karşımıza çıkıyor" dedi.

"Köpek saldırırsa ağaç pozisyonuna geçin'

Koçkaya, köpek saldırdığında ağaç pozisyonuna geçerek hareketsiz durulması gerektiğini söyleyerek, "Bir köpek saldırımı durumunda ağaç pozisyonuna geçip, ağaç konumunu alıp göz göze gelmemek, köpeğe şu mesajı vermektir. Ben senin için tehdit değilim demektir. En doğru yaklaşım da budur zaten. Bu durumda hayvanların vereceği zarar en minimum düzeye indiriliyor veya hayvanlar sizin tehdit olmadığınızı algılayınca etrafınızda bir iki tur atıp sizi koklayıp bölgeden uzaklaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Köpeklerden uzaklaşırken ani reaksiyon göstermeyin"

Köpeklerden uzaklaşırken aniden değil yavaş yavaş uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Koçkaya, "Köpekler uzaklaşırken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bizim de alandan uzaklaşmamız gerekiyorsa yavaş yavaş uzaklaşmamız gerekir. Ani reaksiyon göstererek onların dikkatini çekmememiz gerekiyor. Böylelikle köpek saldırılarının önüne geçebiliriz. Şuana kadar yaptığımız çalışmalarda veya gördüğümüz olaylarda bizim 'korkma köpeği anla' eğitim programımızda yer alan model uygulandığında köpeklerin ısırma davranışı gösterdiğini görmedik. Ancak eğer olursa sadece dişini basma, hafiften deriye zarar verme şeklinde ufak bir zarar verebilir. Bu durumda da o kısımları temiz suyla, sabunlu suyla yıkama veya alkolle temizlemek gerekir. Ancak müdahale sırasında korkup müdahale ederseniz bu sefer o bunu tehdit olarak algılayıp, size üstünlük kurmak isteyip işi daha da ileri boyuta götürebilir. O yüzden dediğim gibi hiç hareket etmeden, göz temasına gelmeden sadece etrafınızda dönüp koklayıp gidecektir" şeklinde konuştu.

"Saldıracak bir köpeği vücut dilini iyi bilerek anlarız"

"Saldıracak köpeğin kulakları tam geridedir, gözler büyümüş ve karşısındakine sabitlenmiştir. Sırt tüyleri dikleşir, dişleri görülür, dudakları gergindir" diyen Koçkaya, "Saldıracak bir köpeği nasıl anlarız? Saldıracak bir köpeğin zaten vücut dilinde baktığımız zaman bu saydığımız özellikleri görebiliriz. Eğer bu şekilde bir köpekle karşı karşıya gelirseniz yapmamız gereken en doğru şey ağaç olmak. Biz köpek saldırılarına karşı 4 Ekim tarihinde çalışmaya başladık. Yaklaşık bin 73 tane kreş ve anaokulu çağı öğrencisine ulaştık. 'Korkma köpeği anla' isimli eğitim programımızda köpek saldırılarında ne yapılması gerektiğine gayet detaylı bir şekilde, ayrıca köpeklere nasıl yaklaşılması gerektiğini gayet iyi bir şekilde anlattık. Geliştirdiğimiz model başka illerde de ilgiyle karşılanarak bizimle temasa geçenler oldu. Çalışmalarımızı korkma köpeği anla veya Mustafa Kockayaa Instegram adresinden takip edebilirsiniz. Mayıs ayı içerisinde de konuyla ilgili ebeveynlerimize bir seminer düzenleyeceğiz" diye konuştu.