Sivas’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda köpek vitamin haplarını ecstasy diye satan 3 kişi yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada yeni yılın yaklaşması nedeniyle Y.K, T.M, ve G.Ç,’nin İstanbul’dan Sivas’a getirmiş oldukları uyuşturucu hapları kiralamış oldukları araçta satıklarını belirledi. Şüphelileri kullandıkları araçla birlikte yakalayan ekipler, ecstasy olduğu değerlendirilen 118 hap ele geçirdi. Ele geçirilen hapların ecstasyden farklı olduğunu tespit eden ekipler hapları incelemeye aldı.

Test kiti ile yapılan kontrolde hapların veteriner kliniğinde satılan ve hayvan sağlığında kullanılan vitamin haplarıyla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgularında ise hayvan sağlığında kullanılan hapları ecstasy hap diye para karşılığında satıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Y.K, T.M, ve G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.