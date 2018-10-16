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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Seyit Taşlıyurt son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta vefat eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Seyit Taşlıyurt son yolculuğuna uğurlandı.


Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Kore Gazisi Seyit Taşlıyurt hayatını kaybetti. Taşlıyurt'un cenazesi Alibaba'daki cemevinde kılınan namazın ardından Hafik ilçesine bağlı İnandık köyünde toprağa verildi.


Cenaze törenine Taşlıyurt'un yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Özaydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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