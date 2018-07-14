Kösedağ şehitleri dualarla anıldı

Çataloluk Köyü Muhtarlığı ve Derneği tarafından Haklıyurt yayla mevkiinde ve Aksu Köyü Derneği ve Muhtarlığı tarafından Sakaröküz mevkiinde ayrı ayrı düzenlenen etkinliklerde, 775 yıl önce meydana gelen Kösedağ Savaşı’nda şehit olan Anadolu Selçuklu askerli dualarla anıldı. Her iki yerde düzenlenen programlara katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, vatandaşların bu vatan için canlarını feda eden şehitleri unutmadığını söyledi.

Uzunoğlu, "Halkımız önemli günleri ve bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi unutmuyor. Her yıl Temmuz’un ikinci haftasında buraya gelerek, kurbanlarını keserek, burada 1243 yılında savaşta şehit olan askerlerimize dua ederek onları unutmadıklarını gösteriyorlar. Bilindiği üzere 2 yıl öncede 15 Temmuz olayı yaşandı. Bu olayda 251 şehidimiz oldu. Ama vatandaşlarımız sağ olsunlar, Türk milleti her zaman ayakta durmayı bildi. İşte burada da Kösedağ savaşında böyle bir acı olay yaşandı. Fakat bu millet o zamanda ayağa kalktı. O dönemde Osmanlıyı kurduk. Osmanlı döneminde bir takım olaylar yaşandı. ondan sonrada Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Çok şükür halen Türk milleti olarak da ayaktayız. Milletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" dedi.

Çataloluk Köyü Muhtarı Osman Güleç ve Çataloluk Köyü Dernek Başkanı Murat Özdemir de etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

Kaymakam Uzunoğlu ve beraberindekiler daha sonra Aksu Köyü Derneği ve muhtarlığınca Sakaröküz mevkisinde düzenlenen programa katıldı.

Öte yandan Haklıyurt mevkisinde bulunan kar yığıntısını gören çocuklar ve etkinliğe katılan vatandaşlar yaz ortasında kar topu oynayarak eğlendi.