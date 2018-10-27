Köyde çıkan yangında ev, samanlık ve otomobil kül oldu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyünde çıkan yangında bir ev, samanlık ve altında bulunan garajda bulunan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 14.00 sıralarında Yıldızeli ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki İğnebey köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre Ali Karakaya'ya ait ahşap evin altında bulunan samanlıktaki otomobil yanmaya başladı. Samanlıktan çıkan dumanı görenler durumu Yıldızeli Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı ve üzerinde bulunan ahşap evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve İlçe Özel İdaresine ait ekipler yangına su ve kepçe ile müdahale etti. Evin ve otomobilin yandığını gören ev sakinleri fenalık geçirince 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası ev, samanlık ve otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.