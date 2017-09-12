Köydeki kaplıcanın zimmete geçirildiği iddiası

Davanın duruşması için İstanbul’dan yaklaşık 150 kişilik grup ilçeye gelince, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Akçaağıl köyünde bulunan ve köye ait olduğu iddia edilen termal kaplıcayı iddiaya göre 7 kişi köylüden de para toplayarak zimmetlerine geçirdi. Köylülerin mağdur olduğunu iddia eden Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Suşehri Asliye Ceza Mahkmesi’ne dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması için İstanbul’dan yaklaşık 150 kişilik grup gelince polis ekipleri hükümet konağı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi. Çıkabilecek olaylara karşı TOMA da hazır bekletildi.

Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özdemir yaptığı açıklamada, "Bizim termal çermik hakkında bir mahkememiz var. Komşularımız köyden gelenler var İstanbul’dan gelenler var. Hakları gasp edildiği için burada haklarını kanun çerçeveleri içinde aramaya geldiler. Sakin bir şekilde mahkememizi görüp köyümüze geri döneceğiz. Köylünün malını zimmetlerine geçiren 7 kişi için haklarında açılan davanın mahkemesini görmeye geldik. Köy tüzel kişiliğine ait olan yeri şirketleştirerek zimmetlerine geçirdiler ve 300 kişiden çeşitli miktarlarda para topladılar. Hisse karşılığında bu hisseleri de vermiyorlar. Burada şu anda kanunsuz bir durum var haksız kazanç elde ediyorlar onun için biz hakkımızı arıyoruz" dedi.

Kaplıcanın işletmeciliğini yapan Alim Akyol ise, "Biz burayı, köyümüz ilçeye yakın burası belediyeye geçer diye şirket kurduk şu anda buraya gelen arkadaşlarla İstanbul’da hep beraberdik biz burası için projeler yaptık. Köylüye bir yer yaptık orada resmi olmadığı için özel idare bize yıkmamızı söyledi. Yıktığımız zaman oraya özel idare su koruma alanına yaptırmamız söylendi. Köylüden aldığımız orada bitti ama yeni yer için Sivas Özel İdaresi bize 2 defa ihbar gönderdi 3’üncü ihbarında ise ’burayı ya yapacaksınız ya da ruhsatı iptal edeceğiz’ dedi. Ben de bu arkadaşları İstanbul’da topladım ruhsat iptal oluyor ’ya para vereceksiniz ya da yap işlet devret gibi bunu bu şekilde yapacağız’ dedim. Bu şekilde yapınca ’herkesin hissesini vereceğiz’ dedim. Bunlar para vermeden hisse istiyorlar burayı ne şekilde yapacağız para olmadan yapılır mı? Yapılmaz bizim şu an ruhsatımız var. Sigortalı elemanımız var her şey resmi biz devlete güveniyoruz kanunlara güveniyoruz" diye konuştu.