Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 13:51

Köylerine dönenlerin arsa sorunları çözülecek

Kangal’da muhtarlar ile bir araya gelen Sivas Valisi Davut Gül, köylerine dönmek isteyen vatandaşların arsa sorunlarını çözeceklerini belirtti.

Köylerine dönenlerin arsa sorunları çözülecek

02 Mayıs 2018 13:51


Sivas Valisi Davut Gül, Sivas’ın Kangal İlçesi’nde İlçe Kaymakamı Mehmet Bek, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve muhtarlar ile bir araya geldi.


Gül, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında küresel bir kuraklık yaşandığına dikkat çekerek,suyu yetmeyen köylerin su sayacı taktırdığı takdirde ölçüm yapılacağını ve suyun yetmeyeceği anlaşıldığında alternatif sulardan köylere su getirileceğini belirtip, “Üç gün erken olur, üç gün geç olur ama hiçbir vatandaşımızı susuz bırakma ihtimalimiz yok mutlaka yaparız."dedi.


Arsa sorunları çözülecek.


Sivas İl Özel İdaresi’nin ‘Köyler Yaşamalıdır’ adı altında bir proje başlattığını ifade eden Gül, "Şehirde yaşayan ve köyüne geri dönmek isteyen vatandaşlarımız arsa ile ilgili sorunlar yaşamakta. Köylerimizde bu tür sorunlar yaşandığında çevre ve şehircilik ile gıda tarım ve hayvancılık il müdürlüğü, İl özel idaresi, defterdarlık ve ilgili kurumlar birer kişi görevlendirdi. Olabildiğince hızlı bir çözüm üretecek sistem oluşturmak istiyoruz. Arsa ürettiğimizde Sivas ile köyle, Kangal ile irtibatını sağlamış olacağız. Sizlerin de köyünde bu tür talepler varsa bunu kaymakamlık aracılığıyla İl Özel İdaresi’ne alternatif arazileri bildirin. Amacımız ilk etapta 10 bin arsa üretmek ve bütün köylerimizin buna katılmasını sağlamak." Şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından Gül, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç