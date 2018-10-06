Köylerinin isminden utanç duyuyorlar

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kuzköy sakinleri, utanç duydukları köylerinin isminin değiştirilmesini bekliyor.

Sivas'ın kuzeyinde yer aldığı için geçmişte Kuzköy adı verilen köy sakinleri, bölgede Kürtçe de konuşulması ve Kuz kelimesinin Kürtçede, kadının cinsel organı anlamına geldiği için köy isimlerinin değiştirilmesini bekliyor. Köy sakinleri utanç duydukları köy isminin değiştirilmesi için 2016 yılında bir referandum yaptı. Referandumdan ismin değiştirilmesi yönünde karar çıkınca gerekli başvurulan yapıldı. Aynı yıl Sivas İl Genel Meclisi isim değişikliğini onaylayarak konusu İçişleri Bakanlığına havale etti. Köy sakinleri 2 yıldır köylerinin isminin değiştirilmesini bekliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı İbrahim Elitok, köylerinin isminin alay konusu olduğunu ve köy sakinlerinin isimden rahatsız olduğunu belirtip, “Köyümüz yaklaşık 250 yıl önce kurulan bir köy. Köyümüz coğrafi olarak Sivas'ın Kuzeyinde kaldığı için Kuzey Köy yerine ismi Kuzköy olarak verilmiş. Bölgemizde Kürtçe lehçesi de kullanılıyor. Kuz kelimesinin Kürtçe karşılığı karının uzvi organı anlamında. Köyümüzün ismi bu nedenle alay konusu olabiliyor. Köy sakinleri köyümüzün ismi dolayısı ile mağduriyetler yaşadı. Yıllardır köyün isminin değiştirilmesi yönünde talepler alıyorduk. Bizde köyde yaşayan seçmenlerimiz ile bir referandum yaptık. İsmin değiştirilmesine karar verdik. İsim konusunda ise yine Kürtçe de Kuzey anlamında gelen ‘Zımak' isminde karar verdik. Zaten köyümüz Zımak olarak bilinir. İsim konusunda karar verdikten sonra Kaymakamlığa tanıştık. Hukuki bir engel bulunmadığı öğrenince başvurumuzu yaptık. İl Genel Meclisinden onay çıkarttık. İçişleri Bakanlığına sunuldu. Şimdi İçişleri Bakanlığından verilecek kararı bekliyoruz” dedi.