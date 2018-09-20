Köylüler tarım arazilerini geri istiyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Esmebaşı köyünde tarım arazilerinin 2B olarak başlatılan çalışmalarda arazilerinin ormana dahil edilmesine tepki gösterdi.

Yıldızeli ilçesine 43 kilometre uzaklıkta bulunan Eşmebaşı köyü sakinleri 2B Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin dönüşümü için çıkarılan kanunun ardından, köyde yapılan işlemlerde mağdur edildiklerini öne sürdü. Köyde bulunan 2B arazilerin bir kısmının dönüştürüldüğü bir kısmının ise dönüşüme dahil edilmediğini söyleyen köy sakinleri, yapılan düzenlemeyle ilgili mağdur olduklarını söyledi. Köy meydanında toplanan bir grup vatandaş arazilerin dedelerinden kaldığını ifade etti. 2B kapsamında başlatılan çalışmalarda arazilerinin ormana dahil olması sonucu mağdur olduklarını iddia eden köylüler, yetkilerden yardım bekliyor.

Köy sakinlerinden Lokman Yüksel, "Biz kalmış olan arazi gerek 20 bin metre gerek 25 bin metrekare bu arazinin 40 tane verasetçisi buradan ekmek bekleyen kişiler var. Ben gerek bakanlıklara gerek işletmelere her türlü kuruma başvuru yaptım. Dilekçelerimi yazdım. Hiç bir sonuç elde edemedim. Burada mağdur olan tek ben değilim. Bu çevre köyler dahil bizim köyümüzde binlerce arazi bu çalışmaya girmedi. Bunun sebebini bilen yok. Ben çalışmalarımla gerekli belge ve bilgiyi elde ettim. Bu 25 metrekare arazimizde 180 metrekaremiz benim doğum yılıma tekabül ediyor. Diğer arazilerimizin neden 2B arazilerimizin neden alındığı ne köylülerimiz ne de biz bilmemekteyiz" dedi.