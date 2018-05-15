Koyulhisar’da annelerden Mehmetçik’e bağış

Koyulhisar Belediyesi tarafından alınan derin dondurucu, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli süpürge için yapılan çekiliş biletleri 10 TL karşılığında satıldı. Elde edilen 7 bin 40 lira Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"Anneler Günü programımızda hediyeleri alarak böyle bir çekiliş düzenledik gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını duyan annelerimiz sağ olsun projeye büyük destek verdi. Hediye kısmı işin sadece prosedürü oldu. Asıl amaç Mehmetçiklerimize Koyulhisar’dan da bir katkı olsun istedik."dedi.

Asker annesi olduğunu söyleyen Ayşe Hanım ise,"Bende bir asker annesiyim verilen hediyeler çok önemli değil önemli olan çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Askerlerimize feda olsun Allah onların ayağına taş değdirmesin." diye konuştu.