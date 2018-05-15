Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:20

Koyulhisar’da annelerden Mehmetçik’e bağış

Koyulhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü programında yapılan hediye çekilişinin geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

Koyulhisar’da annelerden Mehmetçik’e bağış

15 Mayıs 2018 09:20


Koyulhisar Belediyesi tarafından alınan derin dondurucu, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli süpürge için yapılan çekiliş biletleri 10 TL karşılığında satıldı. Elde edilen 7 bin 40 lira Mehmetçik Vakfına bağışlandı.


Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"Anneler Günü programımızda hediyeleri alarak böyle bir çekiliş düzenledik gelirin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını duyan annelerimiz sağ olsun projeye büyük destek verdi. Hediye kısmı işin sadece prosedürü oldu. Asıl amaç Mehmetçiklerimize Koyulhisar’dan da bir katkı olsun istedik."dedi.


Asker annesi olduğunu söyleyen Ayşe Hanım ise,"Bende bir asker annesiyim verilen hediyeler çok önemli değil önemli olan çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Askerlerimize feda olsun Allah onların ayağına taş değdirmesin." diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç