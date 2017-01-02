Koyulhisar’da ihtiyaç sahiplerine odun yardımı

Koyulhisar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine odun yardımı yapıldı.

Koyulhisar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 29 vatandaşa, camilere ve Kur’an kurslarına odun yardımı yapıldı. Vatandaşların yaz kış her daim yanlarında olduklarını söyleyen Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Çetin geçen kış aylarında vatandaşlarımıza belediyemiz imkanları dahilinde odun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.Geçen yılda vatandaşlarımıza destek olmuştuk bu yıl da bu uygulamayı devam ettirdik. Belediye sizlerin belediyesi bizler sizlere hizmet için buradayız ve her türlü yardıma gücümüzün yettiği kadarı ile hazırız" dedi.