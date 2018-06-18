Koyulhisar’da kültür merkezi hizmete açıldı

Aşağıkale Mahallesi’nde cenaze, düğün, nişan gibi toplu organizasyonlarda kullanılmak üzere 500 metre kare kapalı alana sahip olan ve yaklaşık 600 bin Türk Lirası bedelle yapılan kültür merkezi vatandaşın hizmetine sunuldu.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"Aşağıkale Mahallemiz Kültür Merkezi’mizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan dolayı mutluluk içerisindeyiz. 600 bin Türk Lirası harcanarak mahallemize bir eser kazandırdık. Kültür merkezi perde ve çay ocağı mahalle muhtarlığımız tarafından temin edilerek hizmete sunuldu.Valiliğimiz kanalıyla ilçemiz kaymakamlığı tarafından masa ve sandalyeleri tamamlanan kültür merkezimiz hizmet vermeye başladı." dedi.

Aşağıkale Mahallesi Muhtarı Nermin Coşkun ise kültür merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.