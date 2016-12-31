Koyulhisar’da parke taşı döşeme çalışmaları

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Tuğladağ mahallesine bağlı Elvesi Küme evlerinde 2 bin 500 metrekare alan parke taşı döşendi. Aynı bölgede 30 metrekare duvar örme işi de sona erdi. Koyulhisar Belediyesi tarafından kar yağışları başlamadan parke taşı döşeme işi biten mahalle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Bir çok alanda olduğu gibi Elvesi bölgemizde de çalışmalar yaptık vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Koyulhisar’ın geleceği için eksiklerin giderilmesi konusunda tüm mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor" dedi.