Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 16:17

Koyulhisar’da parke taşı döşeme çalışmaları

Koyulhisar’da parke taşı döşeme çalışmaları

31 Aralık 2016 16:17

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Tuğladağ mahallesine bağlı Elvesi Küme evlerinde 2 bin 500 metrekare alan parke taşı döşendi. Aynı bölgede 30 metrekare duvar örme işi de sona erdi. Koyulhisar Belediyesi tarafından kar yağışları başlamadan parke taşı döşeme işi biten mahalle vatandaşların hizmetine sunuldu.
Konu hakkında açıklama yapan Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, "Bir çok alanda olduğu gibi Elvesi bölgemizde de çalışmalar yaptık vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Koyulhisar’ın geleceği için eksiklerin giderilmesi konusunda tüm mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç