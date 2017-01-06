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06 Ocak 2017 17:29

Koyulhisar’da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Koyulhisar’da parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

06 Ocak 2017 17:29

Koyulhisar Belediyesi mahalle ve sokaklarda 2 bin 500 metre parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"2016 yılında ilçemiz içerisinde 15 bin metre kareyi aşkın parke çalışması yaptık. Bu çalışmayı yaparken mahallelerde bulunan her evlerin kapısının önüne kadar parke taşı döşemesi yaptık 20 metre kareye kadar belediye olarak bu hizmeti verdik daha büyük alana parke yaptırmak isteyen vatandaşlarımızdan ise ücreti karşılığında bu hizmeti sunduk" dedi.
Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Epsileli,"Yarım kalan projelerimizi de tamamlayıp siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Güzel ülkemizde birlik ve beraberlik içinde,sevgi ve mutlulukla yaşayacağımız nice yıllara. Saygı ve selamlarımla" diye konuştu.



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