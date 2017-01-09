Koyulhisar’dan Halepliler’e 1 TIR yardım gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet işleri Başkanlığı tarafından Halep için başlatılan ’Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Koyulhisar Şubesi tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan TIR dualarla uğurlandı.

İlçe merkezinde düzenlenen törene, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, İlçe Müftüsü Ahmet Ekiz, Koyulhisar AK Parti İlçe Başkanı Caner Kara, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Yayla ve vatandaşlar katıldı. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli burada yaptığı konuşmada,"Halep’te Irak’ta Suriye’de eza ve cefa içerisinde bulunan tüm Müslümanlara yardımlar gidiyor. İnşallah bu yardımlar yerini bulacaktır. Tüm dünyadaki Müslümanların esaret altından kurtulması dileğiyle dualarımız onlarla berber inşallah bunlar son olacaktır" dedi. Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, Müftü Ahmet Ekiz’in yaptığı dua ile uğurlandı.

Kampanya ile Halep’e 18 ton un, 3 ton kuru gıda, giyecek, ayakkabı, battaniye,katalitik soba ve 8 bin 660 Türk Lirası gönderildi.