Külliyeyi ziyaret etti diye görevden alındı

Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, Sivasspor’un eski stadının yerine yapılacak olan şehir parkı projesiyle ilgili görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden randevu istedi. Külliyeye giden ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile Yalçın Topçu ile görüşen İnce, daha sonra TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından ’Hukuksal mücadele açısından 100 davasının bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray Mücadelesi’ni zayıflatacak şekilde Kaçak Saray’a giderek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşmeler yaparak mimarlık mesleğinin itibarını sarstığı şubesine herhangi bilgi vermediği" gerekçesiyle görevinden alındı. Görevden alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İnce," Sivas’taki tüm sivil toplum örgütleri, milletvekillerimiz, bakanımız ve Sayın Valimiz başta olmak üzere eski stat yerleşkesinin şehir parkı olması için bir mücadele başlattık. Bu mücadele kapsamında mimarlık fakültesi son sınıf öğrencilerimizin hazırlamış olduğu fikir projesi sergimiz olmuştu stat yerleşkesi ile alakalı. Biz bu sergimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatmak üzere Aralık ayı içerisinde Külliye’den randevu almıştık. Bu kapsamda Başdanışmanımız Sayın Yalçın Topçu’yu ziyaret ettik. Yapılan bu ziyaretler ve akabinde diğer çalışmalar bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve Sayın Valimizin gayretleriyle referandum sürecinde Sayın Başbakanımızın şehir meydanında Sivas halkına vermiş olduğu müjdeyle bu alan şehir parkı olmuştur. Aradan geçen 7 aylık süre sonrasında 6 Temmuz günü karar alınmış bizim elimize yeni geçti. Bağlı bulunduğumuz Ankara Mimarlar Odası tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ettiğimiz için görevden alındığımızı belirten yazı geldi. Biz bu yazıyı okuduğumuzda önce şok geçirdik. Ama yapılan hareketin Mimarlar Odası’na, şahsıma değil aslında millete ve devlete olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Siyasi partinin kolu gibi çalışıyorlar"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi gönderdiği yazıdan bahseden İnce, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Mimarlar Odası olarak daha yaşanılabilir bir kent daha yaşanılabilir bir ülke diyoruz. Yola çıkılan hedef belli bir stat yerleşkesinin şehre kazandırılması ve şehir meydanı olması için gayret gösterildi. Ama Ankara şube olayın bu kısmına bakmıyor Cumhurbaşkanımıza ziyaret olarak bakmış. Bu Cumhurbaşkanımıza yapılan da bir saldırıdır. ’Kaçak saray’ diyorlar. Biz milletin Cumhurbaşkanını ziyaret ediyoruz, Cumhurbaşkanı Külliyesi bizim külliyemiz, Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız biz bu müdahalenin milli iradeye yapılmış bir müdahale olarak görüyoruz. Ayrıca Aralık 2016’da yapılan bir ziyaret 7 ay süresince bilindiği halde niye 15 Temmuz arefesinde apar, topar bir kararla biz görevden alınıyoruz. Biz tabi ki mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele artık bir meslek mücadelesi değil bu artık tuzun koktuğunun belirtisidir. Ankara Şube Mimarlar Odası sergilediği duruş ve hareketlerle artık bir siyasi partinin yan kolu gibi çalışmaktadır. Ülkenin bütünlüğünü, birlikteliği için değil bir kaos ortası yaratmak için gayret gösterdiği kanaatindeyim. Bu konuda da elimden geldiği kadar şahsım ve arkadaşlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Görevden almayı şahsımı ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Bir taraftan bir yerlere mesaj verilmeye mi çalışılıyor. Anlamış değilim ama sonuca ulaşamayacakları kanaatindeyim" diye konuştu.

Savunmasını gönderdiğini anlatan İnce, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Ankara Şube Başkanımız daha geçen haftalarda bir siyasi partinin düzenlemiş olduğu ’adalet’ yürüyüşüne katıldı. Bende kendisine soruyorum ’Ankara İstanbul asfaltında adaleti ararken kendi odanda niye aramıyorsun?’ Bunun akabinde yaklaşık 3 hafta önce referandum sürecini Lahey’e taşıdılar. Bir meslek örgütünün bu kadar hoyrat davranması şaşırtıcı sonuçta üyelerine sormamış, üyelerinden görüş almamış biz 75 bin üyesi olan meslek örgütüyüz. 75 bin kişinin aynı görüşte düşünmüyorum."