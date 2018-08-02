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02 Ağustos 2018 12:11

Kurban hizmetleri komisyon kararları açıklandı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sivas Valiliği öncülüğünde Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu.

Kurban hizmetleri komisyon kararları açıklandı

02 Ağustos 2018 12:11


Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan’ın başkanlığında oluşturulan komisyonda; İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selçuk Moğulkoç, Toplum Sağlığı Merkezi Dr. İrem Akova, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazım Yakut, Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Haspolatlı ve Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şube Temsilcisi İsmail Ersöz yer alıyor. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan toplantı neticesinde kesim yerleri belirlenirken, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında da uygulanacak cezai müeyyideler kararlaştırıldı.


Buna göre; Pazartesi Pazarı Alanı, Çarşamba Pazarı Alanı, Perşembe Pazarı Alanı, Yenişehir Pazar Alanı ve Kümbet Cuma Pazarı Alanı kurban kesim yerleri olarak tespit edildi. Bu alanlar dışında vatandaşlar cadde ve sokaklarda kurban kesimi yapamayacak. Bu kurullara riayet etmeyen ve kesim usullerine aykırı davrananlara ise 232 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban atıklarını gelişi güzel toprağa veren kişilere bin 450 TL, tesislere ise 58 bin TL ceza kesilecek.


Kurban pazarından şehir içine canlı hayvan nakli 75 TL olurken, kurban kesim ücretleri ise küçükbaşta 70 TL, büyük başta ise 330 TL olarak belirlendi. Kasaplar haricinde et çekme işlemi yapılamayacak. Ehliyetli kasaplarda yapılacak olan çekme işlemi ücreti de kilogramı 1 TL olarak belirlendi.


Sivas Belediyesi tarafından kurulan Kurban Pazarı’na küpesiz hayvanlar alınmayacak ve pazar haricinde hayvan satışı yapılamayacak.




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