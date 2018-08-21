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21 Ağustos 2018 11:29

Kurbanlarını keserken zor anlar yaşadılar

Sivas’ta bayram namazının ardından belediyenin belirlediği alanlarda kurban kesimi yapan vatandaşlar kepçe, traktör ve dozer yardımıyla yatırdıkları kurbanları keserken zor anlar yaşadı.

Kurbanlarını keserken zor anlar yaşadılar

21 Ağustos 2018 11:29


Kent genelinde belediyenin belirlediği alanlarda vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban kesiminde küçükbaş hayvanların arabalarla taşınması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların kurbanlarını yatırıp kesmek için traktör, kepçe, dozer ve forklift kullandıkları görüldü. Vatandaşlar kurban kesiminde kurallara uymasına rağmen kurban kesilen bölgelerde çocukların olması dikkat çekti. Bazı çocuklar kesilen kurbanları cep telefonu ile kaydetti. Kurban kesimi sırasında kurbanı kesmek için yatırmak isteyenler de zor anlar yaşadı. Urganla boğayı yatırmak isteyenler kurbanın üzerilerine geldiğini görünce kaçarak kendilerini zor kurtardı.




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