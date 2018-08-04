Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:59

Kurbanlıklar pazara indi

Yılın ilk kurbanlıkları İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla Hayvan Pazarında satışa çıktı.

Kurbanlıklar pazara indi

04 Ağustos 2018 13:59


Kurban bayramının yaklaşması ile kurbanlıklar Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarında satışa çıktı. Besiciler kurbanlıkları geçtiğimiz yıl ki fiyatlardan satmalarına rağmen satışların düşük oluşundan şikayet etti. Besiciler Türkiye’de ihtiyaçtan fazla kurbanlık bulunduğunu, Türkiye’nin ithal kurbanlığa ihtiyacı olmadığını belirtti. Ayrıca yüksek yem fiyatları, ithal et ile birlikte düşen fiyatların kendilerini zora soktuğunu söyledi. Sivaslı besiciler kurbanlık fiyatlarının hisse başı bin 500 ile 2 bin TL arasında olduğunu da dile getirdi. Pazarda ağırlığına göre 7 bin TL ile 20 bin TL arasında kurbanlıklar bulunuyor. Karkas kurbanlık fiyatı ise 18 TL ile 22 TL arasında değişiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç