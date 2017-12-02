Kuşlar için dondurucu soğukta 5 kilometre yürüyor

Sivas’ta Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Necati Bulut, sıfırın altındaki hava sıcaklığına aldırış etmeden her gün saat 07.00’de evinden çıkıp kuşlara yem vermek için 5 kilometre yürüyor. Kapı önlerindeki ve çöp konteynerlerine bırakılan bayat ekmekleri toplayan Bulut, bu ekmekleri ufalayıp kuşların yemesi için park ve bahçelere serpiyor.

Bulut, özellikle kış aylarında kuşların beslenmek için yem bulmakta zorlandığını belirtip, "Her gün abdestimi alıp namazımı kılıyorum. Namazdan sonra çayımı içiyorum. Çayımı içtikten sonra evden çıkıyorum. Her sabah gelirken kuşların yemini alıyorum. Çöpün kenarlarına asıyorlar, evden alıyorum. Bazen de buğday satın alıp kuşlara atıyorum. Allah rızası için yapıyorum. Getirip burada ıslatıp bırakıyorum. Saat 07.00’de evden çıkıyorum. En az 5 kilometre yoldan geliyorum. Soğuk havalarda zor gelmiyor bana. Çünkü bu hayvanların rızkı kullara bağlı. Ayazda soğukta yem bulamıyorlar. Benim gibi de hayırseverler buraya yem getirip veriyor. Dört yıldır hayvanları besliyorum. Köyde de aynısını yapıyorum. Yabani hayvanların yemini veriyorum" dedi.