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25 Aralık 2017 20:28

Leylek yuvası vinçle taşındı

Sivas’ta Vali Davut Gül’ün talimatıyla bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası vinçle alınarak, daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı.

Leylek yuvası vinçle taşındı

25 Aralık 2017 20:28


Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun çatısının köşesinde yıllardır bulunan ve okulun çatısında sembol haline gelen leylek yuvasından düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması üzerine Vali Davut Gül, yuvanın taşınması için talimat verdi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuvayı vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulunun çatısında özel olarak hazırlanan platforma yerleştirildi.




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