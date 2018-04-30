Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 15:14

Liselerarası bilgi yarışmasının finali yapıldı

Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği liseler arası bilgi yarışmasının finali yapıldı.

Liselerarası bilgi yarışmasının finali yapıldı

30 Nisan 2018 15:14


Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen final programında konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,"Bizler Sivas Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber sizlere hem sosyal alanda, hem okullarımız arasında bir rekabet ortamı oluşturarak başarıyı teşvik etmek hedefi ile bu yola çıktık. Bugün finale kalan 4 okulumuz olduğunu görüyoruz. Öncelikle tüm katılımcı okulları tebrik etmek istiyorum tabi finale kalanları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Biraz sonra finale kalan bu 4 okulumuzdan bir tanesi birinci olacaktır ama şunu bilmenizi isterim ki, birinci olan bu yarışmayı kazanacak fakat hayatta kazanmak için burada birinci olmak yetmeyecek. Birinci olan rehavete kapılmadan daha da motive olmuş bir şekilde çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirmeli, diğer okullarımız ve öğrencilerimiz de bu yarışma neticesinde olumlu bir şekilde motive olarak daha çok çalışarak yoluna devam etmeli." dedi.


İl genelinde yapılan yarışmada finale Halis Gülle Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi ile Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi kaldı. Genel Kültür dalında gerçekleştirilen final programında Halis Gülle Anadolu Lisesi İle Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 120’şer puanla liderliği paylaşırken, Şarkışla İsmet Yılmaz Fen Lisesi ikinci, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi de 3. oldu.


Dereceye giren okulların öğrencileri ve öğretmenleri ödüllerini Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyelerinden aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç