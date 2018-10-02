Litresi 7 liradan satılan benzinden '1' liralık almak istedi

Sivas'ta akaryakıt istasyonlarına giden genç litresi 7 litre olan benzinden motoruna '1' liralık almak istedi. Akaryakıt istasyonu görevlileri gencin sorusu karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas'ta yaşayan ve sosyal medyaya video çeken Emre adındaki genç sosyal deney için bir video hazırladı. Akaryakıt istasyonlarına giden genç litresi 7 liradan satılan benzini 1 liraya almak istedi. Bir çok farklı akaryakıt istasyonuna giderek sosyal deneyi gerçekleştiren genç o anları kask kamerası ile kaydetti. Sosyal deneyinde cebinde sadece 1 lira varmış ve gideceği yere götüremeyecek kadar benzin kalmış gibi söylemlerde bulunan genç benzin almadan önce akaryakıt istasyonu görevlilerine "1 liraya benzim alabilir miyim?" sorusunu sordu. Soru karşısında şaşıran görevlilerden bazıları 1 liraya benzin verilemeyeceğini söylerken bazı görevliler ise yolda kalır düşüncesi ile gence benzin verdi. 1 liraya benzin vermeye çalışan akaryakıt istasyonu görevliler benzini tutturamayarak fazla benzin verirken genç daha sonra fazla ücreti akaryakıt istasyonuna gelerek verdi. Yapılan bu sosyal deney sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

"1 liraya benzin vermeleri bizi şaşırttı"

Sosyal medya fenomeni genç benzinliklerden 1 liraya benzin almaya çalıştırdıklarını ifade ederek, "Bu deney farklı şehirlerde çekilmişti. Bizde kendi şehrimizde denemek istedik. Karşı tarafın görmeyeceği şekilde, kaska gizli bir kamera yerleştirdik. Farklı benzinliklere girip 1 liraya benzin almaya çalıştık. Bir çok benzinlikte zaten olumlu karşıladı. Ben alacağımızı düşünmüyordum ama birçok benzinlik fazla fazla verdi. Şehrimizde böyle bir tepkiyle karşılaştırmak bizi gururlandırdı. Aslında yaptığımız kurgu şu şekildeydi, sanki cebimizde 1 lira varmışta gideceğimiz yola benzinimiz yokmuş gibi. O yüzden girdiğimiz benzinlikler de hep fazla fazla benzin verdiler ve ve geri dönüp bunların ücretlerini karşı tarafa bıraktık. Ben açıkçası böyle tepki vereceklerini hiç düşünmüyordum. Hani reddederler, 'çalışmaz, pompa olmaz' derler diye bekliyordum. Çünkü benzin olmuş 7 lira yani 1 liraya benzin almak çok az oluyor. O yüzden böyle tepki vereceklerini hiç düşünmüyordum. Çok olumlu karşılayıp güler yüzle göndermeleri çok şaşırttı. Biz bu görüntüleri de paylaştık. Çok fazla izlendi. Çok güzel yorumlar aldı" dedi.