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LPG tankından 17 kilo eroin çıktı

Sivas’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 17 kilo eroin ele geçirildi.

Sivas'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 17 kilo eroin ele geçirildi.


Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde 06 HC 0452 plakalı otomobil Sivas-Erzincan karayolu üzerinde durdurularak incelenmek üzere Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne çekildi. Aramada narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın LPG tankına gizlenmiş 17 kilo eroin bulundu. Araçta bulunan Serhat K. ve Yakup K. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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