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19 Haziran 2017 13:01

Maaşlarıyla kuş mezatında açık arttırmayla güvercin alıyorlar

Sivas’ta kuş mezatında yıllardır devam eden ihalelerde kıran kırana pazarlıklar yaşanıyor.

Maaşlarıyla kuş mezatında açık arttırmayla güvercin alıyorlar

19 Haziran 2017 13:01

İhaleye katılan vatandaşlar aldıkları maaş kadar parayla güvercin alıyor.


Sivas Güvercin Sevenler Derneği’nde 40 yıldır süren kuş mezatında her hafta sonu ’güvercin ihale’ pazarı açılıyor. İhalede açık arttırmayla satışan sunulan kuşların fiyatları 150 lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. İhaleye katılan bazı vatandaşlar aldıkları maaş kadar parayla güvercin alıyor. Rengine, attığı taklaya, uçuş süresine göre değişen fiyatlarla satılan kuşlar sıkı pazarlığın ardından satılıyor.


Yıllardır ihalelere katılan Kemal Yıldırım, "Sivas’taki kuş besleyen arkadaşlar ve diğer memleketlerden gelen arkadaşlar oluyor. Burada herkes ihtiyacı olan kuşu alıyor. Her kuşun fiyatı farklı oluyor 6-7 bin liraya kadar kuş satıyoruz. 150-200 liradan ihaleler başlıyor. İnsanların ihtiyacına göre 6-7 bin bazen 8 bin lirayı buluyor fiyatlar. İnsanların ihtiyacına göre durum neyi gösteriyorsa,ona göre fiyatını belirliyor İnsanlar iş sahasından dolayı kuşların 2 buçuk 3 saat havada kalanını tercih ediyor. Bacaya, çatıya geldiği zaman attığı dönme şeklini göz önüne alıyorlar. Bunların her attığı takla sayısına göre fiyatlarını belirliyor" dedi.



Emekli maaşıyla güvercin aldı


3 bin lira emekli maaşı olan güvercin tutkunu Cengiz Eker, "Kuşa 3 bin lira vermemin sebebi merak ve sevgiden dolayı. Hiç de pişman değilim. Aylık maaşım 3 bin lira 3 bin lira da kuşa veriyorum" dedi.




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