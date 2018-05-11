Madımak Kalp Hastalıklarına Karşı Koruma Sağlıyor

Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, hipertansiyon ve kalp hastalıklarının günümüzde en çok rastlanan kronik hastalıklardan olduğunu belirterek, “Doğal, mevsimsel ve yaşanan coğrafyanın mahsulleriyle beslenmek çok önemli. Özellikle bahar mevsiminde kolaylıkla bulunan madımak otu, antioksidan etkisiyle kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor” dedi.

Yaşadığımız çevrede yaygın olarak yetişen doğal ürünlerin yeterince önem görmeyip, şifanın uzak bölgelerden gelen tropik gıdalarda arandığını ifade eden Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, bu besinlerin çok faydalı ya da doğal oldukları anlamına gelmediğini ifade etti. Erdoğu, “Uzak coğrafyalardan ithal edilen ürünler raf ömrünün uzaması için daha fazla miktarda kimyasal ilaçlara maruz kalmış olabilirler. Bunun yanında her insan yaşadığı coğrafyanın bitki türü, gıdası ve bakteri kültürüne alışıktır. Uzak coğrafyalardan gelen bir gıdayı yediğinizde, hem bağırsak sisteminiz bundan etkilenebilir, hem de vücuda yeterli besin sağlanamayabilir. En doğru beslenme atalarınızın yemediği mahsullere karşı mesafeli durup, doğal ve yöresel ürünleri tercih etmektir” dedi.

Karadeniz ve Ege coğrafyasında yaşayanların doğal mahsullerle, zengin bir beslenme sistemi oturtabildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı İsmail Erdoğu, “Ancak yeşil sebze açısından daha kısıtlı olan İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kaz ayağı, ışkın, mendek, gulik otu ve madımak gibi değerli otlar var. Özellikle doğada kendiliğinden yetişen ve farklı iklim koşullarına dayanıklı olan madımak, İç Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden” ifadelerini kullandı.

Farklı yörelerde keçi memesi, söğüt otu, kuş ekmeği ve çoban ekmeği gibi farklı isimlerle de anılan madımak otunun, tazesini nisan ve haziran ayları arasında bulmanın mümkün olduğunu ifade eden İsmail Erdoğu, “Madımak aynı zamanda sağlık için de çok önemli. Madımağın güçlü antioksidan özelliğinin kanser ve damar sertleşmesine karşı sağladığı koruma birçok akademik çalışmada yer alıyor. Bunun yanında madımak özellikle yüksek kan şekerinin dengelenmesine destek oluyor, idrar söktürücü özellik gösteriyor. Çayı yapılarak içildiğinde mide ve bağırsağı rahatlatıyor ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçiyor. Bunun yanında, en az sodyum içeren gıdalardan biri olduğu için özellikle hipertansiyon hastaları için besleyici ve lezzetli bir diyet yemeği olarak öne çıkıyor” şeklinde konuştu.