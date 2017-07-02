Madımak’ta hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında kente gelen davetlilerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere 37 kişinin öldüğü olayların 24’üncü yıl dönümü kapsamında bugün yapılan anma programı için kentte tedbirler artırıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve bazı protokol üyeleri valilik binasından yürüyerek eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi binasına geldi. Vali Gül ve beraberindekiler bina içerisinde oluşturulan ve olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gül, "24 yıl önce elim bir olay neticesinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, rektörümüz, Cem Vakfı Genel Başkanımız ile beraber buradayız. Öncelikle hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerin başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun. Bu olay milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine yapılmış bir olaydır. Bu olayın hedefi Türkiye Cumhuriyeti, mağduru başta Sivaslılar olmak üzere, aileler ve bütün milletimizdir. Allah bu tür olayları tekrarlatmasın. Birlik beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmasın. Bu coğrafyada beraber yaşama ve kardeşliğimizi muhafaza etme durumundayız. Şer güçler geçmişte de, şimdi de, gelecekte de bu tür provokasyonlara girecektir" dedi.

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise, "24 yıl önce 2 Temmuz 1993’te yaşanan bu insanlık ayıbını anmak için katledilen canlarımızı anmak için buradayız. İsteriz ki bu olaylar bir daha yaşanmasın. Yalnız Sivas’ımız bu ayıbını temizlemeli Sivaslılar ile temizlemeli tüm Sivaslıların da bu acıya sahip çıkması gerekir. Acılar paylaşarak azalır dolayısıyla bu gerginliklerden beslenenler olabilir. Ama siz güçlü olacak, dik duracaksınız ki o şer güçler ülkemizde çeşitli bölgelerimizde bu katliamları gerçekleştirmesin, yapamaz hale gelsinler" diye konuştu.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren kente giriş noktalarında polis ekipleri uygulama noktaları oluşturdu. Anma etkinlikleri için şehir dışından gelenleri taşıyan otobüs ve araçlar, denetim noktalarında durdurularak bagaj kontrolü yapıldı. Ayrıca otobüslerde seyahat eden kişilerin de kimlikleri kontrolden geçirildi. Kontrol işlemleri tamamlanan araçların kent merkezine girmelerine izin verildi.