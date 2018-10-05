Mahalle muhtarını çıldırttılar

Sivas'ta Fatih Mahallesi'nde bulunan çeşitli parklarda yapılanlar mahalle muhtarını çıldırttı. Mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz, "Bir insanın yapacağı bir şey değil. Ben bu duruma çıldırıyorum" dedi.

Fatih Mahallesi'nde bulunan çeşitli parklara verilen zararlar mahalle muhtarı Mehmet Kimsesiz'i isyan ettirdi. İddiaya göre, bazı zamanlar parklara gelen gençler kamelyaları yerinde sökerek başka yerlere götürüyor ve parklara sprey boyayla yazılar yazıyor. Bu durum ise mahalle muhtarını çileden çıkarttı. Parklarda bulunan plastik parkeleri yerinden sökerek park içerisinde ateş yakmaları mahalle muhtarının sabrını taşırdı. Yazılan yazıların defalarca silinmesine ve verilen zararın defalarca belediye tarafından giderilmesine rağmen tekrar parklara zarar verilmesi mahalle muhtarının isyan etmesine neden oluyor. Mahalle muhtarı, parkalara zarar verenlerin bulunup cezalandırılmasını istiyor.

"Ben bu duruma çıldırıyorum"

Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Kimsesiz, sürekli oturakların söküldüğünü belirterek, "Oturakları kıyı köşe yerlere saklıyorlar. Artık buralarda neler yapıyorlar onuda biz bilemiyoruz. Çünkü bizlerden ve polisten kaçıyorlar. Mahalle de bulunan 3-4 tane parkta sürekli bu sıkıntıları yaşamaktayız. Artık ben bir mahalle muhtarı olarak bu durumdan utanç duyuyorum. Buralar milli bir servet ve buralar yapılmış ki insanlar buralardan faydalansın yararlansın. Parkta bulunan oturakları alıp başka yerlere götürüyorlar, özellikle de kırıyorlar. Kırdıkları oturaklarla da ateş yakıyorlar. Mahallenin çocukları ne hikmetse boyacıdan boya alıp gelip sprey boyayla aşklarını duvarlara yazıyorlar. Bundan ne zevk alıyorlar, ben bunu anlamıyorum. Bir insanın yapacağı bir şey değil ve ben bu duruma çıldırıyorum. Burada zaman geçiren gençler olmadık şeyler yapıyorlar bizlere hakaret ediyorlar. Artık bu zoruna bir çözüm bulunması lazım. Daha yeni yaptırdık ama bütün oturaklar sökülmüş durumda. Bu petrolden yapılmış bir plastik parke. Parka gelen vatandaşlar arabalarıyla parka giriyorlar. Bunlar milli bir servet, bunlar da hepimizin hakları var. Yazık günah değil mi? Bu plastik parkeleri yakmak. Bu parkeleri yakmanın anlamı yok. Gerekirse bu durumun önüne geçilmek için bir yaptırım uygulansın" dedi.