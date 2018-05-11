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11 Mayıs 2018 14:57

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ’Doktor Balıklar’a hayran kaldı

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Sivas’ın Kangal ilçesindeki Doktor Balıkları ile ünlü kaplıcayı ziyaret ederek, kaplıcayı Makedonya’da tanıtıp hastaların buraya tedavi için gelmesini sağlamak istediğini söyledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ’Doktor Balıklar’a hayran kaldı

11 Mayıs 2018 14:57


Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen fahri doktora törenin ardından Ivanov Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca’ya geçti. Kaplıcadaki havuzları gezen Ivanov, işletme sahibi Fuat Ünsal’dan bilgi aldı. Sedef hastalığı tedavisiyle bilinen Doktor Balıklara hayran kalan Ivanov, eşiyle birlikte tekrar buraya gelmek istediğini söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi’nin davetlisi olarak Sivas’a geldiğini anlatan Ivanov Vali Davut Gül ile Belediye Başkanı Sami Aydın’ın Sivas’ın aynı zamanda kaplıcalarıyla da ünlü olduğunu aktardıklarını dile getirdi.


Ivanov, "Özellikle deri hastalıklarından muzdarip olan kişilerin buraya tedavi olmaya geldiklerini anlattılar. Ben de ilgilenip yerinde görmek istedim" dedi. Ivanov, sedef ve deri hastalığından muzdarip kişilerin çok sıkıntı çektiğini bildiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:


"Makedonya’da da bu tarz hastaların olduğunu bildiğimden ötürü özellikle gelip kaplıcayı görmek, Makedonya’da tanıtıp oradan da hastaların gelmesini sağlamak istedim. Sedef hastalığıyla alakalı dünyadaki yegane merkez. İnanıyorum ki benim burayı ziyaret etmemle ve gazetecilerin de burada yaşananları çekip Makedonya’da yayınlamasıyla Makedonya’dan çok daha fazla sayıda hastanın buraları ziyaret edeceğine ve buralarda çare bulacağına inanıyorum."




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