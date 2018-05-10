Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Sivas’ta

Dr. Gjorge İvanov, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından kendisine verilecek olan ‘Fahri Bilim Doktorluğu’ belgesini almak üzere Sivas’a geldi

Dr. Gjorge İvanov akşam saatlerinde hava yolu ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanına indi. İvanov’u burada Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve protokol mensupları karşıladı. Havalimanında konuşan İvanov, Sivas’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlk kez Türkiye’nin bu kadar doğusunda bulunuyorum. Sivas’ı ziyaret etmekten ötürü büyük keyif duyuyorum. Her ne kadar uzak olsak da ortak tarihi değerlerimiz var. Gelmemin nedenlerinden birisi de bu ortak değerler. Benim fahri doktora törenimle ilgili girişim bir önceki rektörümüz döneminde başlatıldı. Şu anki rektörümüz tarafından da kabul gördü. Önceki rektörümüz Makedonya doğumluydu. Kocacık köyünde doğmuştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de Kocacık köyünde doğmuştur. Evi halen Kocacık’ta bulunmaktadır. Yakın bir tarihte yenilendi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile beraberce evi yenileyip ziyarete açtık. Tıpkı benim geldiğim gibi Mustafa Kemal Atatürk de oralardan kalkıp Sivas’a gelip Kurtuluş Savaşını başlatarak burayı bir Cumhuriyet haline getirdi” dedi.

Vali Davut Gül ise Cumhurbaşkanını Sivas’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Geceyi Sivas’ta geçirecek olan İvanov, Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenecek olan doktora töreni ile ‘Fahri Bilim Doktorluğu’ unvanını alacak.